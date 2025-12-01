weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Weihnachtsmarkt in Calvörde: Wo jeder Dreh gewinnt: Selbstständige zaubern den Advent auf den Calvörder Marktplatz - mit vielen Fotos

Zwischen Lichterglanz, duftenden Köstlichkeiten und fröhlichem Stimmengewirr entsteht in Calvörde eine besondere Atmosphäre. Wer hinter dem festlichen Treiben steckt und welche Momente für leuchtende Augen sorgen, zeigt ein Blick hinter die Kulissen.

Von Anett Roisch 01.12.2025, 18:00
Glücksrad-Moment: Die kleine Hedi strahlt, als sie am Rad dreht und ihren Gewinn entgegennehmen darf – Nieten gibt es hier nicht.
Glücksrad-Moment: Die kleine Hedi strahlt, als sie am Rad dreht und ihren Gewinn entgegennehmen darf – Nieten gibt es hier nicht. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Als fleißige Wichtel wirbelten rund ein Dutzend Mitglieder des Calvörder Vereins der Selbstständigen mit ihren Helfern über den Weihnachtsmarkt – und das im wahrsten Sinne des Wortes.