Weihnachtsmarkt in Calvörde Wo jeder Dreh gewinnt: Selbstständige zaubern den Advent auf den Calvörder Marktplatz - mit vielen Fotos
Zwischen Lichterglanz, duftenden Köstlichkeiten und fröhlichem Stimmengewirr entsteht in Calvörde eine besondere Atmosphäre. Wer hinter dem festlichen Treiben steckt und welche Momente für leuchtende Augen sorgen, zeigt ein Blick hinter die Kulissen.
01.12.2025, 18:00
Calvörde - Als fleißige Wichtel wirbelten rund ein Dutzend Mitglieder des Calvörder Vereins der Selbstständigen mit ihren Helfern über den Weihnachtsmarkt – und das im wahrsten Sinne des Wortes.