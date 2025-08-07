weather wolkig
Nach Sperrung zweier weiterer Ringbrücken Brücken-Chaos in Magdeburg: So reagiert die Stadtpolitik auf die neuen Sperrungen

Es war eine Schocknachricht: Auf zwei weiteren Magdeburger Ringbrücken geht nichts mehr. Wie die Stadtpolitik nun mit der Situation umgehen will, um die Menschen und den Verkehr zu entlasten.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 07.08.2025, 18:10
Neuer Verkehrs-Schock für Magdeburg: Die Halberstädter Straße in Magdeburg ist seit dem 7. August wegen der maroden Ringbrücke gesperrt. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Magdeburg im Dilemma: Eine Ringbrücke nach der anderen muss fallen. Und wieder neu aufgebaut werden. Das verschlingt Millionenbeträge, die die Landeshauptstadt nicht hat. Die Stadtpolitik reagiert unterschiedlich auf die brisante Lage.