Rohbau für Klosterneubau der Prämonstratenser in Magdeburg ist fertig

Auf den „Ökumenischen Höfen“ zwischen der katholischen Kirche St. Petri und der evangelischen Wallonerkirche in Magdeburg wächst ein neues Kloster der Prämonstratenser heran. Gerade wurde ein wichtiger Zwischenschritt erreicht.

Der Rohbau für das neue Prämonstratenserkloster am Petriförder steht. Die Firma Toepel aus Magdeburg war dafür im Einsatz.

Magdeburg - Es ist ein bedeutender Meilenstein, der noch in diesem Jahr erreicht werden konnte. Der Rohbau für den Neubau eines Prämonstratenserklosters in den Ökumenischen Höfen am Petriförder ist fertig. Das bestätigt Pater Clemens Dölken O. Praem. auf Volksstimme-Nachfrage.