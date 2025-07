Der Schlagersänger Roland Kaiser und Rapper Sido kommen jeweils für Konzerte auf den Domplatz Magdeburg. Die Stars locken über 20.000 Fans an. Es gibt noch Tickets. Was die Besucher über die Konzerte und die Anfahrt wissen müssen.

Sido und Roland Kaiser auf dem Domplatz: Was Fans wissen müssen

Schlagerstar Roland Kaiser war bereits 2023 auf dem Domplatz in Magdeburg zu Gast.

Magdeburg. - Die Musik könnte kaum unterschiedlicher sein und dennoch haben Schlagersänger Roland Kaiser und Rapper Sido etwas gemeinsam: Sie beide treten auf dem Magdeburger Domplatz mit einem Open-Air-Konzert auf. Am 1. und 3. August locken die beiden Männer Tausende Fans in die Landeshauptstadt. Was die Besucher jetzt wissen müssen.