Tragisch-tödlicher Vorfall in Magdeburg: Nach der Vollbremsung einer Straßenbahn ist ein Mann aus seinem Rollstuhl in den Fahrgastraum gekippt - und später im Krankenhaus verstorben. Gibt es einen Zusammenhang?

Magdeburg - Der Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Magdeburg an sich war schon tragisch und folgenreich genug. Nun müssen Ermittlungen klären, ob der Tod eines Rollstuhlfahrers damit in Zusammenhang steht. Der Mann saß im Fahrgastraum und kippte aus seinem Rollstuhl, weil der Straßenbahnfahrer eine Vollbremsung auslösen musste. Ein Auto war zuvor vor die Bahn gefahren. Der Unfall hatte sich bereits am Mittwoch, den 18. Juni 2025, gegen 13.30 Uhr sich in der Otto-von-Guericke-Straße, Ecke Keplerstraße ereignet. Nun sucht die Polizei unter Telefon 0391/5463295 und im Online-Revier Zeugen und Hinweise zum Ablauf. Das ist bisher bekannt.