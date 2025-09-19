Schule verrottet – wer handelt? Rückkauf oder Ruine? Über die Zukunft der Schule am Brunnenstieg in Magdeburg
Verfall, Spekulation und wachsender Druck: Die Ruine der einstigen Grundschule am Brunnenstieg in Magdeburg sorgt seit Jahren für Ärger. Die Linke schlägt einen Rückkauf vor – doch hat der Stadtrat den Weg dafür freigemacht?
19.09.2025, 06:30
Magdeburg. - Einst eine Grundschule, heute nur noch eine Ruine – und ein ziemlich hässliches Denkmal für Immobilienspekulation in Magdeburg. Während Jugendliche sich auf dem verwahrlosten Gelände akut in Gefahr bringen, ringt die Stadt um Lösungen. Eine davon: der Rückkauf des Areals.