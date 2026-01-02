weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Zurück ins Leben gekämpft: Rückschläge und weitere OP: So geht es dem Magdeburger, der 270 Kilo wog

EIL
Tödlicher Unfall mit Feuerwerk: Jugendlicher stirbt bei Silvesterfeier in Born
Tödlicher Unfall mit Feuerwerk: Jugendlicher stirbt bei Silvesterfeier in Born

Zurück ins Leben gekämpft Rückschläge und weitere OP: So geht es dem Magdeburger, der 270 Kilo wog

Der Magdeburger Lukas Schneider war mit einem Gewicht von 270 Kilo selbst stark adipös. Nach einer Magen-OP und der Umstellung seines Lebensstils hat er sein Gewicht halbiert und eine erfolgreiche Selbsthilfegruppe gegründet. Wie es ihm heute geht und welche Rückschläge es gab.

Von Lena Bellon 02.01.2026, 18:00
Lukas Schneider im Winter 2024: Stolz zeigt er mit einer alten Hose, wie viel er schon abgenommen hat.
Lukas Schneider im Winter 2024: Stolz zeigt er mit einer alten Hose, wie viel er schon abgenommen hat. Foto: Viktoria Kühne

Magdeburg. - Sein Gewicht von über 270 Kilo hat Lukas Schneider längst mehr als halbiert. Der 27-jährige Magdeburger lebt inzwischen ein aktives und gesünderes Leben als noch vor drei Jahren. Auch über einen neuen Berufsweg denkt er aktuell nach. Dennoch gibt es immer wieder Hürden und Rückschläge für ihn.