Der Magdeburger Lukas Schneider war mit einem Gewicht von 270 Kilo selbst stark adipös. Nach einer Magen-OP und der Umstellung seines Lebensstils hat er sein Gewicht halbiert und eine erfolgreiche Selbsthilfegruppe gegründet. Wie es ihm heute geht und welche Rückschläge es gab.

Rückschläge und weitere OP: So geht es dem Magdeburger, der 270 Kilo wog

Lukas Schneider im Winter 2024: Stolz zeigt er mit einer alten Hose, wie viel er schon abgenommen hat.

Magdeburg. - Sein Gewicht von über 270 Kilo hat Lukas Schneider längst mehr als halbiert. Der 27-jährige Magdeburger lebt inzwischen ein aktives und gesünderes Leben als noch vor drei Jahren. Auch über einen neuen Berufsweg denkt er aktuell nach. Dennoch gibt es immer wieder Hürden und Rückschläge für ihn.