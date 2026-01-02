Das Brandhaus in der Sternstraße in Magdeburg ist gesperrt. Das betrifft nicht nur rund 20 Mietparteien, sondern auch das Geschäft von Floristin Cornelia Pommerenke. Wie es nun für sie und ihre Mitarbeiterinnen weitergeht.

Nach Brand in Magdeburg: Wie es für betroffene Floristin und ihr Geschäft jetzt weitergeht

Floristmeisterin Cornelia Pommerenke steht vor ihrem Geschäft im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses in der Sternstraße in Magdeburg, in dem das verheerende Feuer ausgebrochen war.

Magdeburg. - Nach dem Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Sternstraße in Magdeburg hat die Polizei das Gebäude beschlagnahmt und gesperrt. Das Haus ist aktuell unbewohnbar. Zu den Betroffenen gehört Blumenhändlerin Cornelia Pommerenke. Was das für ihren Laden und ihre Mitarbeiterinnen bedeutet.