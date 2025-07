Baustellenchaos, Umsatzeinbußen, Existenzängste: Magdeburgs Innenstadthandel leidet seit dem Weihnachtsmarkt-Anschlag. An einem „Runden Tisch“ sollen Ideen für die Belebung gefunden werden.

Magdeburg. - Eine lebendige Innenstadt mit attraktiven Geschäften, Cafés und Restaurants, die für Aufenthaltsqualität sorgen: Das kann Magdeburg durchaus. Doch der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hat für Umsatzeinbußen gesorgt. An einem „Runden Tisch“, den sich die IG Innenstadt in einem Appell an die Oberbürgermeisterin gewünscht hat, sollen Ideen entwickelt werden, die City aufzuwerten.