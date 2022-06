Sabine Schramm wird neue Intendantin des Puppentheaters Magdeburg

Magdeburg - Ein „Imperium“ nennt Sabine Schramm das Puppentheater Magdeburg, die künstlerische Leistung seines Ensembles und Strahlkraft über die Grenzen der Region und des Bundeslandes weit hinaus. „Das ist das größte Puppentheater in Deutschland“, sagt Schramm und bemisst die Größe an dem, was drinsteckt. Die 52-Jährige strahlt am 9. Juni 2022 imMagdeburger Rathaus übers ganze Gesicht, kurz nachdem sich der Stadtrat in nichtöffentlicher Abstimmung am Ende einstimmig für sie als Nachfolgerin von Michael Kempchen entschieden hat.