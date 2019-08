Unbekannte haben in Magdeburg versucht, in die Räume eines Pflegedienstes einzubrechen.

Magdeburg l Am Donnerstagmorgen, 1. August 2019, meldete sich gegen 8 Uhr eine 23-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in der Bergstraße bei der Polizei und zeigte einen versuchten Einbruchsdiebstahl an. Die unbekannten Täter hatten in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag versucht, mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes ein Fenster zu den Geschäftsräumen des Pflegedienstes aufzubrechen, was jedoch misslang. Am Donnerstagmorgen bemerkte dann die 23-Jährige die Beschädigungen am Fenster und informierte die Polizei.