Mit mehr als 50 Sportlern, Eltern und Mitgliedern des Kanu-Klubs Börde ist jetzt nicht nur traditionell die Saison an der Elbe in Magdeburg eröffnet, sondern auch der neue Küchenwagen eingeweiht worden.

Große Freude bei den Kanusportlern in Magdeburg. Der neue Küchenwagen ist jetzt in Betrieb.

Magdeburg - (kf) Jubelstimmung herrschte beim Kanu-Klub Börde in Magdeburg. Mit dem neuen Gefährt, dem jetzt eingeweihten Küchenwagen, wird die Verpflegungssituation der jungen Wassersportler bei Wettkämpfen und Trainingslagern verbessert. Was das in der Praxis bedeutet:

Transport, Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmittel können jetzt deutlich einfacher und nachhaltiger gestaltet werden. Eine Gruppe von engagierten Eltern aus dem Kanuverein hat das Projekt „Küchenwagen“ in die Wege geleitet und umgesetzt.

Küchenwagen über Spenden finanziert

Die Finanzierung wurde durch Spenden realisiert. Bei einer Regatta im September 2022 in Markranstädt wurde die Idee geboren. Die eigentliche Spendenaktion startete dann im Dezember 2022. Nachdem die Volksstimme über das Projekt berichtete, meldete sich Kanu-Urgestein Udo Cohrs aus Magdeburg – mehrfacher DDR-Meister im Kanusport – und spendete eine größere Summe.

Im Februar 2023 konnte der Wagen gekauft werden, die Inneneinrichtung wurde von der Firma Hentschel Tornitz als Spende übernommen. Im März präsentierten sich Vereinsmitglieder vom Kanu-Klub Börde bei Möbel Höffner. Bei einer Tombola wurden Lose verkauft. Der Erlös – 2017 Euro – ging als Spenden an den Kanu-Klub Börde.

Nun konnte die feierliche Einweihung des neuen Küchenwagens am Vereinssitz an der Seestraße in Magdeburg-Cracau begangen werden.