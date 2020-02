In Magdeburg sollen noch bis Ende Februar knapp 100 Bäume gefällt werden. Grund ist unter anderem die Sanierung von Kitas.

Magdeburg l Wo gebaut und saniert wird, wird auch Platz gebraucht. Deshalb stehen in den kommenden Tagen weitere Baumfällungen in Magdeburg an. Genau 92 Bäume will die Stadt bis Ende Februar 2020 fällen lassen, teilte das Rathaus in einer Mitteilung am Dienstagabend mit.

So müssen für die barrierefreie Erschließung der Kitas "Spielinsel" und "Storchennest" 4 Bäume in der Oststraße gefällt werden. Für die Sanierung der Kitas "Zwergenhügel" und "Freier Waldorfkindergarten" in der Astonstraße sind die Fällung von 11 Bäumen, der Kronenrückschnitt an 10 Bäumen sowie die Rodung von rund 270 Quadratmetern Heckengehölzen erforderlich.

Insgesamt 62 Bäume müssen für die Erweiterung der Grundschule "Ottersleben" in der Richard-Dembny-Straße weichen. Auch die Entfernung von Strauchwerk und Aufwuchs ist hier geplant. Und wegen der Sanierung der Hyparschale und der Modernisierung der Stadthalle müssen dort insgesamt 15 Bäume gefällt werden.

Das Umweltamt habe die Baumfällungen mit jeweils verschiedenen Auflagen, darunter auch zur Neupflanzung, genehmigt. Wo die Neupflanzungen erfolgen sollen und wie viele neue Bäume gepflanzt werden, war am Abend nicht mehr zu erfahren.