Sanierungspläne der Stiftungen Nach Klinikverkauf: So geht es jetzt bei „Pfeiffers“ in Magdeburg weiter

Nachdem die angeschlagenen Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg ihre beiden Kliniken an die Uniklinik verkaufen konnten, geht es nun an die weitere Umsetzung ihres Sanierungsplanes. Was der Vorstand dazu sagt.