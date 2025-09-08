weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Asiatischer Laubholzbockkäfer: Schädlicher Käfer erneut in Magdeburg gefunden - was nun passieren soll

Erneut hat es einen Fund des für die heimische Natur sehr gefährlichen Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) in Magdeburg gegeben. Wo der Schädling entdeckt wurde und was das bedeutet.

Von Tim Müller 08.09.2025, 06:30
Der Asiatische Laubholzbockkäfer gilt als sehr gefährlich für die heimische Natur. Um ihn in Magdeburg einzudämmen wurde vor einigen Jahren eine Quarantänezone errichtet.
Der Asiatische Laubholzbockkäfer gilt als sehr gefährlich für die heimische Natur. Um ihn in Magdeburg einzudämmen wurde vor einigen Jahren eine Quarantänezone errichtet.

Magdeburg. - Die Jagd auf den Asiatischen Laubholzbockkäfer geht weiter. Erst Ende Mai hatte die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) Pheromonfallen zur Überwachung des Fluges des Käfers ausgelegt.