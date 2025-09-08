Asiatischer Laubholzbockkäfer Schädlicher Käfer erneut in Magdeburg gefunden - was nun passieren soll

Erneut hat es einen Fund des für die heimische Natur sehr gefährlichen Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) in Magdeburg gegeben. Wo der Schädling entdeckt wurde und was das bedeutet.