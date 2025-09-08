Asiatischer Laubholzbockkäfer Schädlicher Käfer erneut in Magdeburg gefunden - was nun passieren soll
Erneut hat es einen Fund des für die heimische Natur sehr gefährlichen Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) in Magdeburg gegeben. Wo der Schädling entdeckt wurde und was das bedeutet.
08.09.2025, 06:30
Magdeburg. - Die Jagd auf den Asiatischen Laubholzbockkäfer geht weiter. Erst Ende Mai hatte die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) Pheromonfallen zur Überwachung des Fluges des Käfers ausgelegt.