Magdeburg - Bei den Monitoringarbeiten zur Überwachung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) in Magdeburg wurde erneut ein männlicher Käfer in einer Pheromonfalle im Wiesenpark im östlichen Bereich der eingerichteten Quarantänezone gefunden. Der Fallenstandort befindet sich unweit der letzten Fallenfänge in diesem Gebiet aus den vergangenen Jahren, wie die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) mitteilt.

Nach dem Fund wurden zusätzliche intensive Monitoringmaßnahmen durch Mitarbeiter der LLG und des Eigenbetriebs Stadtgärten und Friedhöfe der Landeshauptstadt Magdeburg im betreffenden Gebiet durchgeführt. Unterstützt wurde die Suche durch einen ALB-Spürhund. Ein befallener Baum konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden. Derzeit werden mit Nachdruck weitere befallsverdächtige Bäume untersucht.

Aufgrund der anhaltenden warmen Witterung in diesem Jahr hielt die potenzielle Flugphase des ALB verhältnismäßig lange an. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine weitere Verbreitung stattgefunden hat, so eine Sprecherin der LLG. In den genannten Gebieten wird in den folgenden Wochen weiter intensiv durch Einsatz von Seilkletter- und Hubsteigertechnik nach möglichen Befallsherden gesucht. In den schlecht zugänglichen Bereichen kommt ein speziell ausgebildeter Spürhund zum Einsatz. Vorgesehen ist die Unterstützung durch weitere Spürhunde.

Die Bekämpfung des ALB läuft weiter. Die wenigen Funde der letzten Jahre weisen auf gute Erfolge der bisher durchgeführten Maßnahmen hin.

Hinweise nimmt die LLG per Telefon unter 03471/334 25 3 oder über Mail an alb@llg.mule.sachsen-anhalt.de entgegen. Weitere Informationen zum ALB gibt es auch im Internet.

Die LLG bittet weiterhin um die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Jede Verdachtsmeldung wird umgehend vor Ort geprüft.