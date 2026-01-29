weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Schauspielhaus Magdeburg: Restaurant in Deutschlands bestem Theater schließt

EIL
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf

Schauspielhaus Magdeburg vorerst ohne Gastronomie Aus trotz Erfolg: Restaurant in Deutschlands bestem Theater muss schließen

Das Restaurant im Schauspielhaus Magdeburg musste nach fünf Jahren schließen. Laut Betreiber nicht freiwillig. Das Theater hat den Pachtvertrag nicht verlängert - obwohl es gut lief.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 30.01.2026, 10:56
Das Schauspielhaus Magdeburg bleibt vorerst ohne eigene Gastronomie. Nur die Bar öffnet zu den Vorstellungen.
Das Schauspielhaus Magdeburg bleibt vorerst ohne eigene Gastronomie. Nur die Bar öffnet zu den Vorstellungen. Foto: dpa

Magdeburg. - Als Gastronom hat man es heutzutage nicht leicht. Die Kosten steigen stetig, die Gäste gehen weniger aus. Wenn man dann ein funktionierendes Restaurant hat, erstaunt es, wenn es plötzlich schließen muss - so wie jetzt in Magdeburg geschehen.