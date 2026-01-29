Das Restaurant im Schauspielhaus Magdeburg musste nach fünf Jahren schließen. Laut Betreiber nicht freiwillig. Das Theater hat den Pachtvertrag nicht verlängert - obwohl es gut lief.

Aus trotz Erfolg: Restaurant in Deutschlands bestem Theater muss schließen

Das Schauspielhaus Magdeburg bleibt vorerst ohne eigene Gastronomie. Nur die Bar öffnet zu den Vorstellungen.

Magdeburg. - Als Gastronom hat man es heutzutage nicht leicht. Die Kosten steigen stetig, die Gäste gehen weniger aus. Wenn man dann ein funktionierendes Restaurant hat, erstaunt es, wenn es plötzlich schließen muss - so wie jetzt in Magdeburg geschehen.