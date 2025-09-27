Wenn die Liebe bei Paaren erloschen ist, stellt sich die Frage: Wie geht es neben den Emotionen mit gegenseitigen finanziellen Ansprüchen weiter? Ein Verein klärt nun gemeinsam mit einer Expertin auf.

Scheidung oder Trennung? Was für Paare ohne gemeinsame Zukunft wichtig ist

Expertin klärt über Vor- und Nachteile auf

Scheidung oder Trennung - dabei ist viel zu beachten.

Magdeburg. - Fast die Hälfte aller Ehepaare geht nach einer gewissen Zeit getrennte Wege. Viele erwägen dann, auch aus Kostengründen auf eine Scheidung zu verzichten. Allerdings gibt es erhebliche rechtliche Unterschiede, ob Mann und Frau sich nur trennen oder auch scheiden lassen.

Wollen beispielsweise beide Getrennten weiterhin für den Anderen finanziell einstehen – und auch Rentenanwartschaften unverändert miteinander teilen?

Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt eine Veranstaltung des Interessenverbandes Unterhalt und Familienrecht mit Sitz in Magdeburg.

Unterhalt und Zugewinn - was zu beachten ist

Dieser Vortrag informiert über die wichtigsten rechtlichen Auswirkungen, Risiken und Vorteile bei Trennung im Vergleich zur Scheidung, die besonders Unterhaltsansprüche sowie Zugewinn- und Versorgungsausgleich betreffen, heißt es vom Verein.

Eine Fachanwältin für Familienrecht referiert darüber bei einem Vortrag des Interessenverbandes Unterhalt und Familienrecht (ISUV) am Montag, 29. September, 19 Uhr, bei einem Präsenzvortrag des Interessenverbandes in den Räumen des Paritätischen Bildungswerkes, Wiener Straße 2 in Magdeburg. Sie erläutert unter anderem vertragliche Regelungen, die ohne Gericht fair miteinander geschlossen werden können. Der Verein bittet um eine Anmeldung unter magdeburg@isuv.de.

Der Eintritt ist frei.