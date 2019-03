Schlager-Paradiesvogel Ross Antony kommt nach Magdeburg und präsentiert hier am Donnerstag sein neues Album.

Magdeburg (rs) l Ross Antonys Markenzeichen ist gute Laune. Als Entertainer liebt er es, sein Publikum zu unterhalten. Singend und tanzend versprüht der gebürtige Engländer jede Menge Spaß und Emotionen. Und das will er nun auch im City Carré in Magdeburg beweisen.

Dort tritt er am 14. März 2019 ab 15 Uhr auf und stellt sein neues Album „Schlager lügen nicht“ vor. Seit 2013 ist Antony im deutschen Schlager angekommen.

Ross Antony bringt fünftes Album raus

Er moderiert seine eigenen TV-Shows, singt und tanzt auf allen Bühnen des Landes und hat am 8. März 2019 sein mittlerweile fünftes Schlageralbum veröffentlicht.

Videos Ross Antony

In seinem Leben hat Ross Antony so manche berufliche wie private Hürde nehmen und so manchen Gegenwind überstehen müssen. Doch er ist seinen Weg gegangen – ob als Popstar mit der Gruppe Bro‘Sis, Musical-Darsteller, Kinderbuchautor oder Moderator eigener TV-Shows.

Ross Antony will Menschen inspirieren

Nach dem Gewinn der „Goldenen Henne“ 2018 war es ihm auch eine besondere Herzensangelegenheit, die deutschsprachige Version des Gloria-Gaynor-Klassikers „I am what I am“ für sein neues Album zu singen. „Ich freue mich so sehr ‚Ich bin, was ich bin’ der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dieser Song drückt perfekt aus, wie ich mich fühle und wie ich lebe. Und ich möchte mit dieser Hymne die Menschen inspirieren, das Gleiche zu tun: Ihren eigenen Weg zu gehen.“