Wegen Kanal- und Leitungsarbeiten ist die Faulmannstraße in Magdeburg-Salbke gesperrt. Eine weiträumige Umleitung ist ausgewiesen. Aber es halten sich nicht alle daran. Was die Stadt dazu sagt.

Schleichverkehr stresst Anwohner in Magdeburg

In der Beyendorfer Straße liegt Kopfsteinpflaster. Eigentlich sollten hier vornehmlich Anwohner unterwegs sein. Doch die Straße durch das Wohnquartier ist Teil einer offenbar gerne genutzten Ausweichroute.

Magdeburg. - Unter Vollsperrung wird seit Ende September 2023 in der Faulmannstraße in Magdeburg-Salbke gearbeitet. In einem ersten Bauabschnitt zwischen dem Abzweig Alt Salbke und der Gabelsbergerstraße werden im Auftrag der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) ein Mischwasserkanal sowie eine Trinkwasserleitung erneuert.