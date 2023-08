Anwohner eines Stadtteils in Magdeburg sorgen sich um die Zukunft ihrer Sparkassen-Filiale. Von Schließung ist die Rede. Das Geldinstitut nimmt dazu nun Stellung.

Die Filiale der Sparkasse MagdeBurg am Neustädter See.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Sparkassen-Filiale in der Salvador-Allende-Straße ist für viele, gerade ältere Anwohner im Magdeburger Stadtteil Neustädter See ein wichtiger Anlaufpunkt. Neben Supermarkt, Arzt und Apotheke gehört das Geldinstitut mit zu den regelmäßigen Wegen in der Nachbarschaft.