Tourismus auf der Elbe Schluss mit Winterruhe: Ausflugsschiffe der Weißen Flotte in Magdeburg wieder am Petriförder
Mit dem schönen Wetter ist nun auch für die Ausflugsschiffe der Magdeburger Weißen Flotte die Winterpause vorbei. Die Schiffe liegen jetzt wieder am Petriförder.
03.03.2026, 13:00
Magdeburg. - Vom Schiffshebewerk zurück an den Anleger am Petriförder hieß es jetzt für die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte in Magdeburg. Die Winterpause ist damit beendet. Doch die Vorsaison startet erst später.