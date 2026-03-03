Mit dem schönen Wetter ist nun auch für die Ausflugsschiffe der Magdeburger Weißen Flotte die Winterpause vorbei. Die Schiffe liegen jetzt wieder am Petriförder.

Schluss mit Winterruhe: Ausflugsschiffe der Weißen Flotte in Magdeburg wieder am Petriförder

Magdeburg. - Vom Schiffshebewerk zurück an den Anleger am Petriförder hieß es jetzt für die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte in Magdeburg. Die Winterpause ist damit beendet. Doch die Vorsaison startet erst später.