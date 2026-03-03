Stadtratsmitglied Hans-Jürgen Zeitz reißt der Geduldsfaden. Er fragt sich, wann endlich der Brückenbau in Immekath und der Straßenbau zwischen Kusey und Immekath beginnen.

Der Ausbau der Kreisstraße zwischen Immekath und Kusey kann frühestens 2028 umgesetzt werden.

Immekath. - Irgendwann reißt wohl jedem mal der Geduldsfaden. Bei Hans-Jürgen Zeitz (UWG) ist das bei der jüngsten Sitzung des Klötzer Stadtrates passiert. „Was ist mit dem Brückenbau in Immekath über die Jeetze?“, fragte er und erinnerte daran, dass die Maßnahme schon 2019, also vor sieben Jahren, hätte fertig sein sollen.