Schneechaos in Magdeburg: Debatte um Schuppen für Schippen

Im Winter 2009/10 gab es den letzten großen Wintereinbruch in Magdeburg. Damals fiel sogar so viel Weiß, dass nicht nur geschoben, sondern Schnee auch mit Lastern aus der Stadt gebracht werden musste. Am ersten Februarwochenende 2021 hatte der Wintereinbruch ähnliche Dimensionen. Der Räumdienst der Stadt kam mit dem Beseitigen der Schneeberge kaum hinterher, so dass viele Magdeburger selbst aktiv werden mussten. Allerdings fehlte es vielerorts an Schneeschiebern. Die Stadt prüfte nun , ob das Einrichten von Winterdepots Abhilfe schaffen könnte.

Symbolfoto: dpa