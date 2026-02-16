Schneefall-Chaos in Magdeburg 90 statt 20 Minuten bis in die City: Magdeburgerin sauer auf Winterdienst
Schneefallchaos am Montag in Magdeburg. Hunderte Autofahrer stecken wegen spiegelglatter Straßen im Stau im Stadtgebiet fest. Mittendrin: Eine Frau, die es besonders eilig hat.
Aktualisiert: 17.02.2026, 15:05
Magdeburg - Der erneute Schneefall in Magdeburg zu Wochenbeginn hat alle Verkehrsteilnehmer nicht nur vor besondere Herausforderungen gestellt, sondern auch bei vielen für Wut gesorgt. Besonders schlimm traf es Bewohner aus dem Süden Magdeburgs. Eine Betroffene erzählt - und was der Winterdienst sagt.