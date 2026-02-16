weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Schneefall-Chaos in Magdeburg 90 statt 20 Minuten bis in die City: Magdeburgerin sauer auf Winterdienst

Schneefallchaos am Montag in Magdeburg. Hunderte Autofahrer stecken wegen spiegelglatter Straßen im Stau im Stadtgebiet fest. Mittendrin: Eine Frau, die es besonders eilig hat.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 17.02.2026, 15:05
Nicole Suchy ärgerte sich am Montag über den Winterdienst und die auch sonst nicht ausreichende verkehrliche Erschließung von Salbke und Westerhüsen. Von Westerhüsen aus bis zum City Carrè/Magdeburger Hauptbahnhof brauchte sie mehr als 90 Minuten mit dem Auto, was sonst nur rund 20 Minuten dauere. Auslöser sei unter anderen der schlechte Winterdienst gewesen.
Magdeburg - Der erneute Schneefall in Magdeburg zu Wochenbeginn hat alle Verkehrsteilnehmer nicht nur vor besondere Herausforderungen gestellt, sondern auch bei vielen für Wut gesorgt. Besonders schlimm traf es Bewohner aus dem Süden Magdeburgs. Eine Betroffene erzählt - und was der Winterdienst sagt.