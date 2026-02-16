Der Neujahrsempfang im Katharinensaal wurde zur großen Bühne für Ehrungen und gute Worte. Auch die Zusammenarbeit mit Partnerstadt Wunstorf wurde bekräftigt. Drei heimliche Helden Wolmirstedts wurden geehrt. Was sie so besonders macht.

Stadttaler zum Neujahrsempfang: Swen Pazina (l.) und Rolf Knackmuß wurden mit dem goldenen, Lucy Zieske mit dem silbernen Stadttaler geehrt.

Wolmirstedt. - Wolmirstedt hat wieder einen Neujahrsempfang ausgerichtet und über 150 Gäste sind der Einladung gefolgt. Bürgermeister Mike Steffens nutzte den Anlass, um Danke zu sagen und Menschen zusammenzubringen. Dabei wurden heimliche Helden geehrt und es gibt sogar eine Überraschung: Wolmirstedt hat ein neues Lied.