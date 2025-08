Es kommt noch schlimmer als erwartet. Auch die beiden bröckelnden Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße in Magdeburg sollen noch in dieser Woche gesperrt werden.

Magdeburg. - Nun also doch. Der Zustand der beiden bröckelnden Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße in Magdeburg ist weitaus schlimmer als angenommen. Beide sollen wohl noch in dieser Woche gesperrt werden. Das geht aus einer Vorab-Information an Magdeburgs Stadträte hervor, die der Volksstimme vorliegt.