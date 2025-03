Magdeburg. - Schon wieder! Im Gleisbett der Magdeburger Verkehrsbetriebe steckt am Donnerstagnachmittag, 6. März 2025, ein Auto fest - wie schon so oft.

Solange die Bergungsmaßnahmen laufen, leiten die Magdeburger Verkehrsbetriebe die Linie 5 vom Klinikum zum Westring, dann über die Große Diesdorfer Straße und City-Carré zum Messegelände.

Die Linie 9 ab Raiffeisenstraße verkehrt über Südring, Westring, Große Diesdorfer Straße zum City-Carré und weiter zum Neustädter See.

Immer wieder fahren sich Autos im geschotterten Gleisbett am Buckauer Bahnhof in Magdeburg fest. Zuletzt verirrte sich am 18. Februar ein Pkw auf den Schienen, ebenso einen Tag zuvor am 17. Februar. Auch am 1. Februar endete die Fahrt für einen Pkw-Fahrer im Gleisbett.

Bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben führt der S-Bahnhof-Buckau das Ranking der Gleibettfahrer an. 2024 fuhren sich vier Fahrzeuge im Gleisbett fest, 2023 waren es sieben und 2022 acht Autos.

Der Grund für die Irrfahrten ist zumeist die Unachsamkeit der Autofahrer. In dem Bereich, wo die Straßenbahn unter der Eisenbahnbrücke in die Fahrbahnmitte schwenkt, gilt es für die Pkw-Fahrer auf ihrer Spur zu bleiben, die rechts der Gleise geradeaus weitergeführt. So manch Fahrer missachtet jedoch die Beschilderung, folgt der Bahn und landet prompt im Gleisbett.