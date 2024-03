Verkehr und MVB Staus und Frust durch Autos im Gleisbett: Falschfahrer-Misere an Bahnhof in Magdeburg

Am Buckauer Bahnhof in Magdeburg verirren sich immer wieder Autofahrer ins Gleisbett der Straßenbahnen. Das sorgt für Verspätungen und Staus. Was die Stadtverwaltung zur Falschfahrer-Misere sagt.