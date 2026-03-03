weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Einbruch in Westerhüsen: Schreck in Magdeburg: Und plötzlich steht ein Einbrecher im Wohnzimmer

Einbruch in Westerhüsen Schreck in Magdeburg: Und plötzlich steht ein Einbrecher im Wohnzimmer

Was für ein Schock: Ein Magdeburger hörte merkwürdige Geräusche - und stand in seinem Wohnzimmer plötzlich einem Einbrecher gegenüber. Der Täter flüchtete zunächst.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 04.03.2026, 10:55
Ein Einbrecher hat sich in Magdeburg-Westerhüsen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft.
Ein Einbrecher hat sich in Magdeburg-Westerhüsen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Symbolbild: picture alliance/dpa

Magdeburg. - Es ist wohl der Albtraum eines jeden Hausbesitzers oder Mieters: Durch merkwürdige Geräusche wird man aufmerksam, sieht nach - und steht plötzlich einem Einbrecher gegenüber. So geschehen am Montagnachmittag in Magdeburg-Westerhüsen.