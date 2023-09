Magdeburg - Wohl jeder Besucher der neuen Dauerausstellung „Schulgeschichte:n“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg wird an einer oder sogar mehreren Stellen sagen: „Das hatte ich auch!“ Ob Lederschulranzen, Bestecktasche oder Fibel – alles, was in den vergangenen 500 Jahren in Magdeburg in der Schule eine Rolle gespielt hat, ist zu sehen.

Und nicht nur das: Durch Spieltische, Videos und Hörgeschichten kann sie auch interaktiv genutzt werden. So sollen die Besucher zum Beispiel auf einem Stadtplan von Magdeburg ihren früheren Schulweg nachzeichnen können.

Im Video: Was es zur damaligen Schulzeit im Museum Magdeburg zu sehen gibt

Im Kulturhistorischen Museum Magdeburg kann derzeit eine schulgeschichtliche Ausstellung besucht werden. (Kamera: Stefan Harter, Schnitt: Torsten Grundmann)

Lehrer beginnt Sammlung zur Schulgeschichte in 1990er Jahren

Die neue Dauerausstellung basiert auf der schulgeschichtlichen Sammlung, die in den 1990er Jahren von dem Magdeburger Lehrer Gerhard Potratz in Eigeninitiative zusammengestellt worden war. 1998 ging sie an das Kulturhistorische Museum und war dann in Teilen lange Zeit in der Brandenburger Straße zu sehen. Mit Unterstützung des „Dialogs der Generationen“ wurde sie schließlich 2015 in das Haupthaus der Magdeburger Museen an der Otto-von-Guericke-Straße überführt.

Dort war sie aber immer nur ein Provisorium, wie Direktorin Gabriele Köster erklärt. Mit finanzieller Unterstützung des Landes, das EU-Fördermittel bereitstellte, sowie der Stadt Magdeburg konnte nun die moderne Ausstellung erstellt werden.

Schüler erleben Unterricht wie früher im historischen Klassenzimmer

Dabei wurde auch das bestehende historische Klassenzimmer integriert, in dem Museumspädagogin Juliane Lippok wieder Schulklassen zeigen wird, wie früher unterrichtet wurde. Auch der Rohrstock wird dabei nicht ausgespart.

Das historische Klassenzimmer im Museum Magdeburg. Foto: Stefan Harter

In einem Wandquiz müssen verschiedene Gegenstände, die zusammengehören, erraten werden. Darunter sind ein alter Medizinball oder auch der Majomat, ein Joghurtautomat, der in Magdeburg hergestellt wurde und den Jugendliche im Fach Produktives Arbeiten zusammensetzen mussten. Außerdem gibt es Biografien von Schülern und Lehrern und Erinnerungen an frühere Schulen in Bild- und Textform.

Jeder hat persönliche Erinnerungen an die eigene Schulzeit

Staatssekretär Sebastian Putz stellte zusammen mit der Museumsdirektorin und Oberbürgermeisterin Simone Borris die neue Ausstellung am 7. September 2023 der Presse vorab vor. Er erklärte, dass der besondere Reiz darin liege, dass jeder einen Bezug dazu habe, „weil jeder einmal in der Schule war und persönliche Erinnerungen daran hat“.

„Die eigenen Erfahrungen werden angesprochen“, bestätigt Gabriele Köster. So sollen die Besucher untereinander in den Austausch kommen. Außerdem funktioniere die Ausstellung besonders gut bei Demenzpatienten, die durch die Exponate Erinnerungen an ihre Jugend wachrufen können.

An einem Kartentisch im Magdeburger Museum kann der frühere Schulweg nachgezeichnet werden. Foto: Stefan Harter

Gerhard Potratz hat die Fertigstellung der Ausstellung mit der von ihm zusammengetragenen schulgeschichtlichen Sammlung nicht mehr erlebt. Er starb vor wenigen Wochen.

Die Ausstellung „Schulgeschichte:n“ wird am Sonntag, 10. September 2023, um 11 Uhr mit einer Matinee eröffnet. Der Eintritt ist frei.