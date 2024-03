Die Investition in einen Komplex für die Willy-Brandt-Schule in Magdeburg besiegelt. Wie sieht das Gebäude aus und wie geht es jetzt weiter?

Mit Video: Warum 70 Millionen Euro in neue Schule für Magdeburg investiert werden

Magdeburg - Die Tage der Integrierten Gesamtschule „Willy Brandt“ am Westring sind gezählt. Diesen Dienstag nämlich haben Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris sowie Sebastian Bethge und Thomas Kolley vom Totalübernehmer, dem Unternehmen Goldbeck Nordost, den Vertrag für den Neubau am neuen Standort an der Walther-Rathenau-Straße unterzeichnet. Bebaut werden der bisherige Parkplatz Listmannstraße und umliegende Bereiche. Goldbeck Nordost ist als Totalübernehmer sowohl für die weiteren Planungen als auch für die Umsetzung des Baus zuständig.