Schulweg in Magdeburg-Stadtfeld: Warum keine Verkehrsinsel geplant ist

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an den Grundschulen am Glacis in Magdeburg-Stadtfeld sollte eine Verkehrsinsel angelegt werden. Doch die Stadt nimmt davon nun wieder Abstand.

Magdeburg - Im Frühjahr 2021 hatte die SPD-Fraktion im Magdeburger Stadtrat per Antrag die Verkehrssicherheit vor den beiden Grundschulen am Adelheidring ins Visier genommen. Die Evangelische Grundschule Magdeburg und die kommunale Grundschule „Am Glacis“ sind dort in einem Gebäudekomplex zu finden. Speziell am frühen Morgen und am Nachmittag nimmt der Verkehr zu, wenn Eltern ihre Kinder bringen oder abholen.