Die Stadt Magdeburg hat die Kosten für den Neubau von zwei wichtigen Brücken über den Magdeburger Ring berechnet. Die Summen sind ein schwerer Schlag für den Steuerzahler.

Schwerer Schlag für den Steuerzahler: Das sollen die neuen Brücken in Magdeburg kosten

Der Abriss der Brücke über die Brenneckestraße in Magdeburg hat begonnen. Ihr Wiederaufbau wird teuer. Die Stadt Magdeburg hat nun die Kosten berechnet.

Magdeburg. - Für den massiven Neubau der beiden Brücken des Magdeburger Rings am Damaschkeplatz am Hauptbahnhof und in der Brenneckestraße im Magdeburger Süden hat die Stadtverwaltung Magdeburg nun erstmals eine seriöse Kostenermittlung vorgelegt und Ideen zur Finanzierung erarbeitet.