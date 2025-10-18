Im Stadtrat war die Idee gescheitert. Im Hintergrund wurde aber bereits an einer gemeinsamen Vermarktung gearbeitet. Magdeburg als Weihnachtswelt gibt es nicht - aber als Weihnachtsstadt.

Nun doch: Vermarktung unter einem Dach

Anziehungspunkt in der Adventszeit: die Lichterwelten auf dem Domplatz. Auch sie sind Teil der kommenden „Weihnachtsstadt Magdeburg“.

Magdeburg. - Magdeburg als eine Weihnachts- und Winterwelt: Die Idee von Grünen-Stadtrat Olaf Meister, alle Angebote unter einem Dach zu vereinen, ist im Stadtrat gescheitert. Parallel sind aber schon die Betreiber der Märkte zusammengekommen, um Angebote zu bündeln – auch ohne den expliziten politischen Willen.