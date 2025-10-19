Apfelsaft selbst gemacht Wie der Apfelsaft aus „Wichtelhausen“ im Kreis Stendal schmeckt
Wie am Fließband. Kinder und Eltern haben in Badingen im Kreis Stendal kistenweise Äpfel zu frischem Saft verarbeitet.
19.10.2025, 20:00
Badingen. - Die Kindertagesstätte „Wichtelhausen“ in Badingen hat sich in eine kleine Manufaktur verwandelt. Dort verarbeitete Klein und Groß wie am Fließband einer Fabrik heimische Äpfel mittels Fingerfertigkeiten im Schneiden und Zerteilen sowie Muskelkraft zu frischem Apfelsaft. So wie einst in Stendal.