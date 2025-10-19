Wie am Fließband. Kinder und Eltern haben in Badingen im Kreis Stendal kistenweise Äpfel zu frischem Saft verarbeitet.

Wie der Apfelsaft aus „Wichtelhausen“ im Kreis Stendal schmeckt

Die Kinder staunten nicht schlecht über die vielen Kisten voller Äpfel, die in Badingen im Kreis Stendal alle zu Saft verarbeitet wurden.

Badingen. - Die Kindertagesstätte „Wichtelhausen“ in Badingen hat sich in eine kleine Manufaktur verwandelt. Dort verarbeitete Klein und Groß wie am Fließband einer Fabrik heimische Äpfel mittels Fingerfertigkeiten im Schneiden und Zerteilen sowie Muskelkraft zu frischem Apfelsaft. So wie einst in Stendal.