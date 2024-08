Magdeburg - Knapp 600 Kilometer hat Prof. Andreas Fath bereits zurückgelegt, als er an diesem Sonnabendmittag (31. August) aus der Elbe am Mückenwirt in Magdeburg-Buckau steigt. Am 16. August war er in Smirice im tschechischen Riesengebirge gestartet. Im Rahmen des Projektes „Pure Elbe“ will er bis zur Nordsee schwimmen. Am 10. September soll die Elbmündung in Cuxhaven erreicht werden.

