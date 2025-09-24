Schwimmverein in Not Schwimmkurse in Gefahr: Verein bangt um Zukunft – Stadt Magdeburg plant Einschnitte wegen Personalnot
Wegen akutem Personalmangel plant die Stadt Magdeburg drastische Einschnitte in der Schwimmhalle Olvenstedt. Besonders betroffen: der traditionsreiche Schwimmverein Olvenstedt. Er steht vor dem Aus.
24.09.2025, 06:40
Magdeburg. - Weil in Magdeburgs Schwimmhallen das Personal knapp wird, plant die Stadt über einschneidende Veränderungen. Die Konsequenzen könnten fatal sein – vor allem für den Schwimmverein Olvenstedt, der seit Jahrzehnten Kinder und Jugendliche an das Element Wasser heranführt.