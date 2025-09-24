Wegen akutem Personalmangel plant die Stadt Magdeburg drastische Einschnitte in der Schwimmhalle Olvenstedt. Besonders betroffen: der traditionsreiche Schwimmverein Olvenstedt. Er steht vor dem Aus.

Der Sportverein Olvenstedt bietet in Magdeburg Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene an. Geplante Einschränkungen der Stadt könnten nun das Aus bedeuten.

Magdeburg. - Weil in Magdeburgs Schwimmhallen das Personal knapp wird, plant die Stadt über einschneidende Veränderungen. Die Konsequenzen könnten fatal sein – vor allem für den Schwimmverein Olvenstedt, der seit Jahrzehnten Kinder und Jugendliche an das Element Wasser heranführt.