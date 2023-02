Magdeburg - Am Dienstag, 7. Februar 2023, geht es in Magdeburg um Kunst, den Elbauenpark, Disco und um das Programm für Ferienkinder und Familien. Hier geht es zum Programm für Montag, 6. Februar 2023.

Besuch beim Damwild im Magdeburger Elbauenpark

Derzeit ist der Eintritt zum Elbauenpark frei. Ausgedehnte Spaziergänge können auf dem weitläufigen Areal unternommen werden. Viele Objekte sind geschlossen. Geöffnet hat aber das Schmetterlingshaus.

Und am Dienstag und am Freitag können die Besucher jeweils um 10.30 Uhr am Damwildgehege zu Füßen der Deponie eine Fütterung beobachten. In der Ankündigung heißt es: „Eigentlich sind sie ziemlich scheue Zeitgenossen, aber wenn der Förster vom Elbauenpark sein schmackhaftes Drei-Gänge-Menü für das Damwild serviert, kommen Schaufler, Spießer und Kälbchen gern schon mal aus der Deckung.“

Phantasien von Kerstin Hartmann in der Sudenburger Feuerwache

Kunst: In der „Galerie da oben“ in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 wird in Magdeburg noch bis zum 23. Februar eine Kunstausstellung unter dem Titel „Phantasien“ gezeigt. Präsentiert wird Malerei von Kerstin Hartmann.

Geöffnet ist die Galerie dienstags und donnerstags. Zwischen 11 und 17 Uhr können die Bilder besichtigt werden.

Disco mit Oldies in der Baracke

Dienstags ist im SC Baracke eine Oldie-Disco angesagt. Ab 23 Uhr kann getanzt werden.

Beim SC Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub. Er befindet sich auf dem Campus am Universitätsplatz.

Ferienprogramm der Bibliotheken

Diesen Dienstag und Donnerstag ab 10 Uhr können Kinder in der Stadtteilbibliothek im Flora-Park im Olvenstedter Graseweg 37 thematisch passend zur Jahreszeit malen und basteln.

Ein Bilderbuchkino beginnt für eine halbe Stunde am Dienstag um 16 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Es geht um „Die Neuen“. Aus weit entfernten Ländern kommen Tiere über den Seeweg voller Hoffnung im Wald an. Leider werden sie sehr unfreundlich begrüßt. „Eindringlinge!“ rufen die Waldtiere. Eine Geschichte über Migration mit zwei möglichen Enden. Eine Einladung für Kinder wie Erwachsene, über das Thema Zusammenleben nachzudenken und sich dabei in die Lage anderer Mitmenschen einzufühlen.

Olympiade im Kunstmuseum Magdeburg

Von Dienstag bis Donnerstag gibt es im Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 täglich die „Museumsolympiade“. „Man muss gut überlegen, manchmal um die Ecke denken, braucht Geduld, Ausdauer und Geschicklichkeit. Eine kleine Überraschung ist diesmal auch dabei“, heißt es in der Einladung. Das Angebot kann nur in Begleitung zumindest einer erwachsenen Person wahrgenommen werden.