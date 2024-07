Familien in Magdeburg müssen nicht weit reisen, um spannende Attraktionen in den Sommerferien zu erleben. Sechs Tipps für Kinder, damit auch in ihrer letzten Ferienwoche keine Langeweile auftritt.

Sechs Tipps für die letzten Tage in den Sommerferien in Magdeburg

Magdeburg. - Der Countdown läuft: In einer Woche beginnt für Schülerinnen und Schüler in Magdeburg das neue Schuljahr. Doch bevor wieder die Schulbank gedrückt werden muss, bleiben ihnen noch ein paar Tage, um das Sommerwetter zu genießen. Die Volksstimme hat Ausflugstipps für die gesamte Familie zusammengetragen, um an den freien Tagen für mehr Abwechslung zu sorgen:

1. Aktivität in den Ferien in Magdeburg: Bibliotheken und Museen

Noch bis diesen Freitag, 2. August, läuft der Lesesommer XXL mit kostenloser Ausleihe für 7- bis 16-Jährige aus einem Pool von fast 1.200 brandneuen Medien. Wer jedoch stattdessen Lust auf eine Jagd nach Stempelbildern hat, kann im Natureum im Museum für Naturkunde zu „Wilde Wiesen“ vorbeikommen. Das findet am Dienstag und Donnerstag jeweils von 14 bis 16 Uhr statt und ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Es gilt der reguläre Eintrittspreis.

Weitere Informationen gibt es unter anderem unter www.magdeburg-stadtbibliothek.de und www.magdeburgermuseen.de.

2. Rutschturm, Kletterpark und Co. im Elbauenpark Magdeburg

Der Elbauenpark lädt mit seinen 93 Hektar Familien zu verschiedenen Aktionen ein, wie Rutschenturm, Kletterpark, Spiel und Sportareale, Sommerrodelbahn sowie Elbauen-Express. Den Kindern stehen ein paar Ferien-Entdeckertouren, beispielsweise die Tour „Biber“ an diesem Dienstag und die Tour „Jahrtausendturm“ am Mittwoch um jeweils 15 Uhr bevor.

Weitere Infos gibt es unter www.elbauenpark.de.

3. Kinderstadt Ottopia in Magdeburg erkunden

Noch bis diesen Freitag hat die Kinderstadt Ottopia ihre Tore geöffnet. Hier können die 8- bis 14-Jährigen ihre eigene Stadt aufbauen und sich um alltägliche Geschäfte kümmern. Die Kinderstadt ist ein Mitmachprojekt für Kinder mit dem Ziel, komplexe Zusammenhänge aus der Erwachsenenwelt spielerisch zu vermitteln. Betreuer sind vor Ort und unterstützen die Kinder.

Anmeldungen sind noch unter www.kinderstadt.md möglich.

In der Kinderstadt Ottopia in Magdeburg sind die Kinder die Bestimmer. Foto: Uli Lücke

4. Kino für die ganze Familie in Magdeburg

Verschiedene familienfreundliche Filme stehen auch in dieser Woche auf dem Kinoprogramm des Kulturzentrums Moritzhof am Moritzplatz 1, beispielsweise „Garfield“ (2024) oder „Elli – Ungeheuer geheim“ (2024). Ein Eintritt für Kinder kostet 4 Euro, für Erwachsene 6 Euro.

Trailer und Tickets zu den Filmen gibt es unter www.moritzhof-magdeburg.de/kino-programm/kinder/.

5. Schwimmen gehen in Magdeburg: Freibad und Hallenbad

Wer bei hohen Temperaturen eine Abkühlung sucht, kann im Carl-Miller-Bad ins kalte Nass tauchen. In der Magdeburger Innenstadt gelegen, können hier Jung und Alt das Sommerwetter richtig genießen. Das Bad hat von Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, Einlassschluss ist jeweils eine Stunde vor der Schließzeit. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 3,50 Euro. Für Kinder 1,50 Euro. Und sollte das Wetter nicht mitspielen, können Wassernixen die Badewelt Nemo in der Herrenkrugstraße 150 besuchen. Das hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Zwei Stunden kosten hier für Kinder 13 Euro, für Erwachsene 17 Euro.

Weitere Infos zum Nemo gibt es unter www.nemo-magdeburg.de.

Das Carl-Miller-Bad in Magdeburg lädt zu einer Abkühlung ein. Foto: Uli Lücke

6. Tiere erkunden im Magdeburger Zoo

Ein Klassiker unter den Attraktionen für die ganze Familie ist der Magdeburger Zoo. 700 Tiere in 170 Arten können Groß und Klein hier täglich zwischen 9 und 18 Uhr besuchen. Neben zwei Zoospielplätzen, auf denen sich Kinder austoben können, bietet der Zoo auch Expeditionen durch Amazonien am 31. Juli und 2. August oder eine Safari durch Afrika am 30. Juli und 1. August für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren an. Die dauern jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr und kosten pro Kind 65 Euro.

Weitere Informationen gibt es unter www.zoo-magdeburg.de/veranstaltungen/. Der Eintritt in den Zoo ist bis 12 Jahren frei.