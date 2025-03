In Magdeburg kann man an Automaten von „Secret Packs“ geheimnisvolle Pakete kaufen – ohne zu wissen, was drin ist. Ein Selbstversuch zeigt, ob sich das Risiko lohnt.

Magdeburg. - Ein unscheinbarer Automat. Auf den ersten Blick erinnert er an die bekannten Snack-Maschinen, die mit Schokoriegeln und Limonade locken. Doch dieser im Kaufland im Magdeburger City Carré birgt ein Geheimnis. Statt Naschereien gibt es hier mysteriöse Päckchen zu kaufen – ohne zu wissen, was drin ist. „Secret Packs“ heißt das Konzept, und der Name ist Programm. Selbst die Betreiber wissen nicht, welche Schätze oder Überraschungen sich in den Paketen verbergen.