Die „Cédric Grolet“-Fruchttörtchen gehen auf TikTok und Instagram viral. Tausendfach werden die Videos zu diesem Dessert geklickt. Nun sind Varianten des süßen und bunten Törtchen auch in Magdeburg erhältlich.

Fejzula Demiri (rechts), Betreiber von Vapori, produziert und verkauft Varianten der viralen „Cédric Grolet“- Fruchttörtchen in Magdeburg.

Magdeburg. - Nach der Dubai-Schokolade folgt ein neuer süßer Trend. Tausendfach werden Videos geklickt, in denen es um die Frucht-Desserts von Cédric Grolet geht. Die kleinen Törtchen kommen ursprünglich aus Paris und werden inzwischen oft nachgemacht. Varianten des Trends werden sogar in Supermärkten verkauft. Auch in Magdeburg. Die Volksstimme hat den Geschmackstest gemacht.