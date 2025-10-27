Sonntagabend, 26. Oktober, in Wolmirstedt: Der Sturm heulte und plötzlich saßen viele Bürger im Dunkeln. Schon wieder war der Strom weg. Was war los?

Kein Tatort: Sonntagabend schon wieder Stromausfall in Wolmirstedt

Ein Schaden an einem Stromkabel in Elbeu sorgte Sonntagabend für Stromausfall.

Wolmirstedt. - Sonntagabend: Immer mehr Bürger meldeten Stromausfälle. Das betraf im Wesentlichen Glindenberg, die Jersleber Straße in Elbeu, das Wohngebiet am Lindhorster Weg und auch den Bereich Glindenberger Straße Richtung Handwerkerring. Die ersten Ausfälle wurden gegen 17 Uhr gemeldet. In manchen Bereichen war der Strom bald wieder da, andere mussten bis fast 21 Uhr warten. Was war passiert?