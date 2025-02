Die Stadtbibliothek Magdeburg feiert ihr 500-jähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen. Dabei geht der Blick nicht nur in die Geschichte, sondern auch in die Zukunft.

Magdeburg - Mit der Auflösung des Augustinerklosters Ende 1525 ging dessen gut 200-bändige Bibliothek an den Rat der Stadt Magdeburg über. Im Zuge der Reformation wurde damit der Grundstock für die heutige Stadtbibliothek gelegt. Entsprechend umfasst der Bestand der Einrichtung mittlerweile Literatur aus fünf Jahrhunderten, wobei der historische Bestand gut 100.000 Bücher umfasst.

Heute bietet die Bibo, wie sie liebevoll von Mitarbeitern und Nutzern genannt wird, aber vielmehr als eine Bücherausleihe. Neben den Druckwerken aller Genres gibt es Musik, Filme und Spiele. Über die Onleihe kann seit 2013 auf ein Online-Angebot der Landesbibliotheken zugegriffen werden. Zudem ist die Einrichtung mit ihren drei Zweigstellen regelmäßig Veranstaltungsort für Lesungen und Ausstellungen.

Lesungen für Familien an ungewöhnlichen Orten

Die 500-jährige Geschichte wird in diesem Jahr unter dem Motto „Das Lesen feiern!“ mit einer Reihe von Aktionen gefeiert. Zum Auftakt startet an diesem Sonnabend das Angebot „Mit der Bibo auf Entdeckungstour“. „Wir gehen damit an verschiedene Orte in der Stadt wie den Abfallwirtschaftsbetrieb oder eine Straßenbahn“, sagt Leiterin Cornelia Poenicke, um dort zu lesen und hinter die Kulissen zu schauen.

Die erste Runde wird aber noch in der Zentralbibliothek am Breiten Weg durchgeführt. Gast ist Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz, die auch Schirmherrin der Aktion ist. Ab 11 Uhr liest sie auf der Familien-Etage aus dem Kinderbuch „Der Wolf, der aus dem Buch fiel“. Anschließend haben Kinder und Familien Gelegenheit, im Magazin vor Ort die Sondersammlung historischer Kinderbücher zu entdecken, deren älteste Exemplare aus dem 18. Jahrhundert stammen. Außerdem werden Lesezeichen gebastelt.

Lesewettbewerb für Grundschüler und Landesliteraturtage

Bereits gestartet ist der Lesewettbewerb „Büchertürme“ für Grundschüler, bei dem die Rücken aller von den Teilnehmern gelesenen Bücher die Höhe des Magdeburger Doms ergeben sollen.

Außerdem wird die Stadtbibliothek die Landesliteraturtage 2025 ausrichten. Höhepunkt wird dabei am 4. April die erstmals durchgeführte Nacht der Bibliotheken mit einem Lesemarathon sein.

Jugendliche sprechen über Zukunft der Bibliothek

In Zukunftswerkstätten für Jugendliche soll der Frage nachgegangen werden, wie die Bibliothek der Zukunft aussehen wird. „In Skandinavien ist man dabei bereits sehr viel weiter“, sagt Cornelia Poenicke. Dort könne man zum Beispiel mit einer Zugangskarte jederzeit etwas ausleihen. In Magdeburg gibt es die Idee, Bibliothek und Volkshochschule zusammenzulegen, so dass die 500-jährige Geschichte auf jeden Fall noch weitergehen wird.

Im Rahmen des Jubiläumsjahres wurde zudem bereits eine neue Website eingerichtet sowie das Logo überarbeitet. Vom 24. Oktober bis 5. November folgen dann die offiziellen Aktionswochen zum runden Geburtstag, bevor dann der große Festakt in der Johanniskirche als Abschluss des Jubiläumsjahres ansteht.