Magdeburg - Die Stadtbibliothek Magdeburg feiert 2025 ein ganz besonderes Jubiläum. Denn mit der Übergabe des Bücherbestands des Augustinerklosters im November 1525 an den Rat der Stadt wurde ihr Grundstock gelegt. Mit somit nun 500 Jahren zählt sie zu den ältesten städtischen Bibliotheken in Deutschland.

Das wird mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. Zum Auftakt fiel am Donnerstag der Startschuss für einen Schülerwettbewerb, bei dem der Magdeburger Dom eine entscheidende Rolle spielt. „Als einzigartiges kulturhistorisches Zeugnis ist er noch immer das Wahrzeichen der Elbestadt. Ihm gilt darum unsere erste öffentliche Aktion zum 500-jährigen Bestehen“, erklärt Maik Hattenhorst, Sprecher der Einrichtung.

„Lesen bis zur Domspitze“: 101 Meter aus Bücherrücken schaffen

Unter dem Motto „Wir lesen bis zur Domspitze!“ wird dabei das Projekt „Büchertürme“ der Kinderbuchautorin Ursel Scheffler aufgegriffen. Dieses hatte sie vor dem Hintergrund der alarmierenden Ergebnisse der „Pisa-Studien“ zu den Lesefähigkeiten deutscher Grundschüler ins Leben gerufen, wie die Einrichtung informiert. Ziel ist es, die Höhe eines markanten Bauwerks in der jeweiligen Stadt zu „erlesen“.

Lesen Sie auch: Magdeburger Stadtbibliothek mit kleinen Robotern ausgestattet

In ihrem Jubiläumsjahr hat sich die Stadtbibliothek deshalb den Nordturm des Doms vorgenommen. Seine Höhe von 101 Metern entspricht dabei 1.010 „Bücherbausteinen“, die jeweils eine Höhe von zehn Zentimeter haben. Unter der Schirmherrschaft von Domprediger Jörg Uhle-Wettler sind lesefreudige Grundschulkinder aufgerufen, in der Schule und zu Hause Bücher zu lesen, die Dicke des Buchrückens zu messen und am Ende jedes Monats die Höhe des „Klassen-Bücherstapels“ an die Bibliothek zu melden. Auch einzelne Leseratten können mitmachen.

Bibliotheksnacht mit Lesemarathon im April geplant

Zur Eröffnung waren am 9. Januar 2025 die Klassen 1a und 3a der Evangelischen Grundschule Magdeburg in die Zentralbibliothek gekommen und hatten dazu ihre ersten gelesenen Bücher mitgebracht. Die ersten 88,5 Zentimeter von den 101 Metern konnten sie bereits erlesen. Als nächster Höhepunkt im Jubiläumsjahr wird am Freitag, 4. April 2025, erstmals zu einer langen Bibliotheksnacht mit Lesemarathon eingeladen.

Schulen, die noch mitmachen möchten, können sich unter Telefon 0391/5404833 anmelden.