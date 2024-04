Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstagvormittag in Magdeburg für Aufsehen gesorgt. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) musste eingreifen, weil ein Mann Polizisten angriff. Was dazu bekannt ist.

SEK-Einsatz in Magdeburg: Mann greift Polizisten an

Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren am Donnerstag (4. April 2024) in Magdeburg im Einsatz.

Magdeburg - Großer Polizeieinsatz am Donnerstag (4. April 2024) in Magdeburg. In der Uhlandstraße in Stadtfeld-Ost musste das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei anrücken, weil ein Mann Polizisten angegriffen hatte. Die Hintergründe zu dem Fall.