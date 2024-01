Seit Jahresbeginn gibt es das neue Betreuungsangebot an der Evangelischen Sekundarschule in Magdeburg. Damit soll der Charakter der Ganztagsschule gestärkt werden.

Sekundarschule in Magdeburg hat jetzt eigenen Hort

Magdeburg - Offiziell um 7 Uhr öffnet der Hort seine Türen. Das erste Kind sei aber meistens schon zehn Minuten früher da, so die Leiterin Steffi Hallak. Das ist kein Problem, die Betreuung wird sichergestellt.

Seit dem Jahresbeginn gibt es das neue Angebot an der Evangelischen Sekundarschule in der Freien Straße. Der Hort ist vornehmlich für die 100 Kinder und Jugendliche der 5. und 6. Klassen gedacht.

Aber auch ältere Schüler können sich dort aufhalten. Können frühstücken, spielen, sich unterhalten oder einfach nur abhängen.

Vorher war es so, dass die Jungen und Mädchen, die deutlich vor Unterrichtsbeginn in der Schule ankamen, in ihren Klassenräumen gewartet haben. Mit dem Hort haben sie nun eine attraktivere Alternative.

Dieser ist fest in den Schulalltag integriert. Die Räume befinden sich im Erdgeschoss des 2022 frisch sanierten Gebäudes. Bis 17 Uhr kann der Hort besucht werden. Neben dem Morgen wird damit auch die eine Betreuung nach Unterrichtsschluss am Nachmittag gewährleistet.

Darüber hinaus können die Schüler in ihren Freistunden hier Zeit verbringen. Drei pädagogische Mitarbeiter sind derzeit im Hort im Einsatz. Perspektivisch soll das Personal auf bis zu 7 Betreuer aufwachsen.

Spielen und Probleme lösen

Simone Graßmann ist Schulleiterin an der Evangelischen Sekundarschule. Die Eröffnung des Hortes stärke den Charakter der Ganztagsschule. So würden personelle Ressourcen gebündelt, die den Gesamtorganismus Schule zugutekommt. Der Hort erfülle eine wichtige „Scharnierfunktion“.

„Hier trifft man sich, hier ist ein Ort zwangloser Kommunikation und des zugewandten Miteinanders“, so Graßmann. Es werden Puzzle gelöst, Spiele gespielt, Musik gemacht und nebenher mögliche Probleme im Schulalltag bewältigt.

Die Betreuung richte sich nach den Bedürfnissen der Kinder, so Erzieher Martin Tuljus, Die ersten Wochen seien positiv verlaufen. Das neue Angebot wird gut angenommen „Wir sind sehr zufrieden“, so Steffi Hallak.

In Doppelnutzung mit der Schule kann unter anderem auf einen Kreativbereich mit handwerklichen und künstlerischen Betätigungsmöglichkeiten sowie auf eine Lehrküche zurückgegriffen werden. In Anlehnung an die AGs der Schule können Angebote von Akrobatik-Yoga über Fußball bis Gitarre umgesetzt werden.

Zukünftig wollen die Mitarbeiter im Hort zudem ein eigenes Ferienprogramm auf die Beine stellen.

Zum Hintergrund: Die Evangelische Sekundarschule Magdeburg – einschließlich ihrem neuen Hort – befindet sich in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland St. Johannes.