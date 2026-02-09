Liveticker
Selbsthilfegruppe und Teststation für HIV und Co. Verein CSD zieht in Magdeburger Innenstadt
Der Verein CSD Magdeburg macht zahlreiche Angebote für queere Menschen in der Stadt. Bisher hatten die Mitglieder ihren Sitz in Stadtfeld-West. Nun ziehen sie in die Innenstadt und vergrößern sich.
Aktualisiert: 09.02.2026, 10:14
Magdeburg. - Im CSD-Quartier an der Walbecker Straße in Magdeburg herrscht Aufbruchsstimmung. Der Grund: Der Verein zieht in die Innenstadt. Dort sind neue Angebote geplant.