  4. Selbsthilfegruppe und Teststation für HIV und Co.: Verein CSD zieht in Magdeburger Innenstadt

Der Verein CSD Magdeburg macht zahlreiche Angebote für queere Menschen in der Stadt. Bisher hatten die Mitglieder ihren Sitz in Stadtfeld-West. Nun ziehen sie in die Innenstadt und vergrößern sich.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 09.02.2026, 10:14
Der Verein CSD Magdeburg zieht um. Die Vorstandsmitglieder Falko Jentsch und Jenny Rasnov (rechts) packen zusammen mit Praktikantin Camryn Reschke die Kisten.
Der Verein CSD Magdeburg zieht um. Die Vorstandsmitglieder Falko Jentsch und Jenny Rasnov (rechts) packen zusammen mit Praktikantin Camryn Reschke die Kisten. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Im CSD-Quartier an der Walbecker Straße in Magdeburg herrscht Aufbruchsstimmung. Der Grund: Der Verein zieht in die Innenstadt. Dort sind neue Angebote geplant.