In Magdeburg fand an diesem Samstag, 23. August 2025, der CSD statt. Es wurde gefeiert und für queere Rechte demonstriert. Trotz Gegendemo verlief die Parade laut Polizei störungsfrei.

Fotogalerie vom CSD 2025 in Magdeburg: So lief die Demo ab

CSD in Magdeburg: 2025 wurde eine 400 Quadratmeter große Regenbogenfahne auf dem Domplatz ausgebreitet.

Magdeburg. - In Magdeburg wurde es bunt und laut am Samstag, 23. August 2025. Denn: In der Stadt fand der Christopher Street Day (CSD) statt. Ab 12 Uhr versammelten sich Menschen aller Generationen auf dem Alten Markt - in bunten Outfits, mit Perücken, Fahnen, Schildern oder ganz ohne Accessoires in schlichter Kleidung.

Auf der Bühne fand am Mittag ein Polit-Talk mit Politikern und Politikerinnen aus dem Magdeburger Stadtrat, dem Landtag Sachsen-Anhalt sowie mit Simone Borris, Oberbürgermeisterin und Schirmfrau des CSD. Es ging unter anderem um die Finanzierung der CSD sowie die Unterstützung verschiedener queerer Projekte und dem Verbreiten der Veranstaltung auf den sozialen Medien.

Regenbogenfahnen am Magdeburger Rathaus

Simone Borris (parteilos) erzählt: „Nachdem wir die Regenbogenfahnen am Rathaus gehisst haben, haben uns so viele aggressive Nachrichten erreicht. Das zeigt nur, wie wichtig der CSD ist.“ Sie betont außerdem: „Wir sind alle Menschen dieser Stadt und der Marktplatz ist genau der richtige Ort für die Veranstaltung.“

Diese Gäste fielen - trotz vieler bunter Outfits - mit ihrem Styling für den CSD besonders auf. Foto: Lena Bellon

Die Magdeburgerinnen und Magdeburger haben verschiedene Schilder gebastelt, um sich für Liebe und gegen Hass und Ausgrenzung zu positionieren. Foto: Lena Bellon

Tausende versammelten sich schon vor der Demo auf dem Alten Markt. Foto: Lena Bellon

Am Alten Markt ging die Demonstration los. Hier wurde ein Schild in Anlehnung an die Conni-Bücher gebastelt, auf dem steht: Conni demonstriert für Menschenrechte. Foto: Lena Bellon

Zwischendrin gab es Regenschauer und graue Wolken. Davon ließen sich die „Engel“ nicht aufhalten. Foto: Lena Bellon

Auch am Dom zogen die Tausenden Teilnehmer vorbei. Foto: Lena Bellon

Insgesamt haben 13 Wagen an der Demonstration teilgenommen. Von den Wagen aus wurde Musik gespielt und Stimmung gemacht. Foto: Lena Bellon

Manche mögen es auffällig: Diese teilnehmende Person ist von Kopf bis Fuß in Regenbogenfarben gekleidet. Foto: Lena Bellon

Junge Menschen mit verschiedenen Schildern und Flaggen zogen durch die Innenstadt. Foto: Lena Bellon

Magdeburger feierten in der Innenstadt: Auch Partner-Outfits wurden gesichtet. Foto: Lena Bellon

Nach der Demonstration war die Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sophie Koch, auf der Bühne zu Gast. Foto: Lena Bellon

Kurz nach 13 Uhr ging die Demonstration durch die Innenstadt los. Auch kurze Regenschauer trübten nicht die Stimmung. 13 Wagen haben an der Parade teilgenommen, wie Falko Jentsch vom Verein CSD Magdeburg mitteilt. Laut Polizei haben an der Demonstration etwa 2.700 Personen teilgenommen. Nach Schätzungen der Volksstimme, die ebenfalls vor Ort war, waren mehr Personen an der Parade beteiligt und haben sich an den Zwischenstopps auf dem Domplatz sowie dem Hasselbachplatz versammelt. Angemeldet waren laut Veranstalter 10.000 Teilnehmer.

Polizei: Demos liefen bisher störungsfrei

Zeitgleich mit dem CSD hat auch eine rechte Gegendemo stattgefunden. Diese habe laut Polizei etwa 350 Teilnehmer gehabt. Am Nachmittag teilt die Polizei mit, dass bisher alle Versammlungen und Demonstrationen in der Magdeburger Innenstadt störungsfrei verliefen.