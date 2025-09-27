Seit über 50 Jahren sammelt der Magdeburger Gerd Barwinsky - alias „Varradälti Gerd“ - Fahrradoldtimer. Seine Sammlung umfasst mittlerweile mehr als 100 Räder.

Seltene Schätze auf zwei Rädern: Die unglaubliche Sammlung von „Varradälti Gerd“ aus Magdeburg

„Varradälti Gerd“ ist mit seinen Oldtimern auf Magdeburgs Straßen unterwegs.

Magdeburg. - Wo immer Gerd Barwinsky mit seinem geschmückten Fahrradoldtimer auf Magdeburgs Straßen unterwegs ist, fällt er auf. Nicht zuletzt die Fahrradklingel an seinem Finger lässt vermuten: Bei ihm dreht sich alles ums Rad. Wie er zu seiner Leidenschaft kam und was er mit seiner Sammlung vorhat.