weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. 50 Jahre Sammelleidenschaft: Seltene Schätze auf zwei Rädern: Die unglaubliche Sammlung von „Varradälti Gerd“ aus Magdeburg

50 Jahre Sammelleidenschaft Seltene Schätze auf zwei Rädern: Die unglaubliche Sammlung von „Varradälti Gerd“ aus Magdeburg

Seit über 50 Jahren sammelt der Magdeburger Gerd Barwinsky - alias „Varradälti Gerd“ - Fahrradoldtimer. Seine Sammlung umfasst mittlerweile mehr als 100 Räder.

Von Angelina Nolte 27.09.2025, 07:00
„Varradälti Gerd“ ist mit seinen Oldtimern auf Magdeburgs Straßen unterwegs.
„Varradälti Gerd“ ist mit seinen Oldtimern auf Magdeburgs Straßen unterwegs. Foto: Angelina Nolte

Magdeburg. - Wo immer Gerd Barwinsky mit seinem geschmückten Fahrradoldtimer auf Magdeburgs Straßen unterwegs ist, fällt er auf. Nicht zuletzt die Fahrradklingel an seinem Finger lässt vermuten: Bei ihm dreht sich alles ums Rad. Wie er zu seiner Leidenschaft kam und was er mit seiner Sammlung vorhat.